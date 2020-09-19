醫師提醒，如果輕輕握拳，大拇指會突出手掌，就有可能是馬凡氏症患者，而這類民眾也是，好發主動脈剝離的高危險群，更必須多加留意。(影片來源/中天新聞Youtube頻道)

小鬼黃鴻升驟逝消息震驚各界，昨(18)日經紀人也公布死因為「主動脈剝離」造成血管阻塞。而國泰醫院心血管中心醫師郭志東日前也說明，主動脈剝離除了高血壓族群需注意，馬凡氏症候群也要當心，民眾可透過大拇指長度來檢測，自己是否為「馬凡氏症候群」患者。

醫師郭志東表示，把姆指向內握拳，若拇指超出小指，就有可能罹患馬凡氏症候群。(圖截自新聞訪問影片)

郭志東表示，馬凡氏症候群外表特徵為，身高較高、四肢細長。若想檢測自己是否為高危險族群，只需把姆指向內握拳，若拇指超出小指，就有可能罹患馬凡氏症候群。郭志東也說明，馬凡氏症是先天性的結構異常，患者結締組織脆弱，總體來說血管脆弱者就是主動脈剝離的高危險群。

而郭志東也提醒，主動脈剝離有5成病人會在48小時內死亡，若胸背部有如刀割般的劇烈疼痛，且兩手血壓差大於30mmHg，或是出現胸悶頭暈等症狀，都要即刻就醫檢查。

振興醫院心臟科主治醫師陳冠群則解釋，主動脈剝離是心臟內膜破損後，高壓血流又再衝破內膜，瞬間壓力直接撕裂主動脈壁。又以發生在升主動脈最為危險，因為會通往腦部心臟等器官，需立刻手術。而醫師也形容，主動脈剝離當下的感覺是嚴重的背部撕裂感，好比拿刀在背上一路往下劃。

藝人小鬼，日前猝逝後18號下午解剖結果出爐，經紀人透露，死因就是主動脈剝離，心臟科醫師也表示，主動脈剝離幾乎無從察覺，一旦發作高達半數的人，當場就已經沒了生命跡象。(影片來源/中天新聞Youtube頻道)

(中時新聞網)