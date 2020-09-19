第18屆海峽青年論壇今天在廈門舉辦。在武漢的電影導演、台青薛穎穜應邀出席和大家分享經驗，他歷經了年初新冠疫情最嚴峻的封城時期，期間兩岸曾有多班疫情包機，家人也催促薛穎穜趕緊回家，但他手上還有尚待拍攝的電影，讓他面臨回家、還是留下來的困難抉擇，但基於對電影的熱愛，他還是選擇留下。

薛穎穜表示，疫情隔離期間，自己曾經很害怕，但是透過窗戶往樓下看的時候，發現醫護人員、義工，每個人都投入在一線，他們都不懼危險、無私奉獻的時候，「突然就安心下來，我看到整個國家的凝聚力。」他也在封城期間創作4首歌曲助力抗疫故事，並且拍攝vlog

(video blog)紀錄封城生活，堪稱影像版的「武漢方方日記」。

疫情解封後，薛穎穜快馬加鞭完成自己的網路電影處女作《夢裡杜鵑花》的拍攝工作。這部網路電影，除了他這位台灣籍導演，其餘的演員、編劇、副導演、工作人員全都是大陸籍，日前影片已殺青，正進入後期製作階段。

對於主修大眾傳播、有志進軍大陸影視行業的台灣學子，薛穎穜鼓勵他們在學期間多參加兩岸的影視大賽，累積自己的作品，讓得獎作品為自己說話，或是利用寒暑假到大陸的電視台、傳播公司實習，廣結人脈。

此外，台青沈杰律師鼓勵台灣青年多來大陸走走看看，不要因為目前兩岸關係不佳，民進黨政府動輒祭出國安五法、反滲透法恐嚇民眾，企圖阻止兩岸民間交流，就乖乖地在台灣劃地自限。沈杰表示，走出台灣的舒適圈，才能看到外面世界的挑戰，大陸市場的挑戰雖多，但伴隨的機會也相對要高於台灣。

在廈門的網紅經濟創業者朱慧寧，介紹自己看準大陸網紅經濟創立寧家軍傳媒、孵化網紅主播的故事。朱慧寧強調，很多台灣青年想要搭上當下的網紅經濟風潮，卻不知從何下手，其實重點就是必須去做融合。「社交＋電商＋直播」，你可以根據自己的特長去發揮創意，進行排列組合。

本屆論壇以「兩岸青年融合發展的機遇與挑戰」為主題，以主會場和分會場線上線下相結合的方式進行。中共福建省委常委周聯清出席並致辭，全國青聯副主席徐曉、台灣中華青年交流協會理事長黃榮護、台灣創新創業總會會長楊立昌通過網路連線的方式向大會致辭，來自海峽兩岸的知名學者、社團負責人及青年學生代表近300人來到現場共襄盛舉，暢談兩岸青年的時代使命與融合發展。

(中時 )