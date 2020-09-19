20200919中天新聞 小鬼靈堂開放首日！ 峮峮淚崩「想天天跟鴻升說話」

小鬼高中同學許瑋甯，神色哀傷，快步離去。(吳松翰攝)

小鬼黃鴻升本月16號被發現猝逝北投家中，享年36歲。與他秘戀1年半的峮峮，今(19日)一早8點多就現身靈堂，悲送男友最後一程，直到晚間6點離開，整個人虛弱又憔悴，需要靠別人攙扶才能上車。

峮峮今日一大早8點多，頭戴黑色棒球帽，在經紀人的陪伴下現身小鬼靈堂，還被拍到她在下車時，用手拭淚的難過畫面。據悉，原本是吃貨的峮峮，在小鬼逝世噩耗的打擊下，食慾全失，看到男友生前跳舞的影片，笑著笑著又哭了出來，更向經紀人表達「想天天到靈堂跟鴻升說話」的要求。

在小鬼猝逝後，峮峮終於在社群網站PO文，首度認愛，她感謝老天讓她遇見了小鬼，「每一天，我都在想我怎麼可能那麼幸福，每一天，我都在想怎麼會遇的到這麼合的來的人。」

她知道小鬼對戀情低調，是為了她好，所以對外宣稱是好朋友，「但我好像沒辦法了太痛了，無法再在乎媒體跟酸民要怎麼寫怎麼酸了，不想再假裝了。對不起，破壞了我們的約定。」痛失摯愛的峮峮說，人生真的太難了。

(中時新聞網)