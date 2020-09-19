天心今年以《最佳利益》律師「方箏」一角，入圍金鐘55最佳戲劇節目女主角，也是她第四度入圍金鐘，2011年她首度入圍就奪金鐘視后，接後2014、2016年入圍但未獲獎，這回入圍，她自信說「差不多該得啦」，更笑說從入圍名單公布後「這個月最享受，逢人就說『叫我視后』」，韓籍老公因疫情無法來台，她透露曾得的金鐘獎座目前放在家，若再得獎「一座放台北，一座放首爾」。

出身單親家庭的天心，從小由母親一手帶大，母親個性嚴謹自律，作息時間非常固定，天心透露，媽媽早睡早起，宛如過著農民的生活，而她的戲播出時間總在晚間九點後，「那個時間對我媽來說，已經是熬夜」，媽媽總等隔天下午重播時段才看，但母女從不會討論劇情，天心透露「雖然會想聽到她稱讚我，但知道她不是這種個性，所以就別逼她」。

天心透露母親個性嚴謹自律，母女彼此關心方式較含蓄。（石智中攝）

天心說到，母女互動不是屬甜言蜜語型，剛出道時媽媽會跟班，但她要拍戲前「我都要我媽離開我視線，怕會有無形的壓力」，她發現，即使有前輩指教她，她也不會受影響，「我最在乎的好像是媽媽，她才是大魔王」。

雖然媽媽關心沒說出口，但有次天心連夜拍戲發高燒，經紀人告訴天心媽後，「那是唯一一次，我媽煮了粥，拿到攝影棚」，天心原以為媽媽會進來看她，殊不知媽媽一見到導演，立刻說「不要管她，該怎麼拍就怎麼拍」，放下粥後轉身走人，不想給劇組添麻煩，天心也能理解「這就是她關心的方式」。

天心想起，10年前看了一部連續劇很有感，當下想打電話給媽媽道愛，天心說「媽，我愛你」，媽媽竟回「小姐你打錯了」，立刻掛她電話，讓天心哭笑不得。她坦言，偶爾和媽媽因小事不開心，像是媽媽念她去餐廳吃太貴，母女就會因此吵架，老公也提醒天心「別一直想改變媽媽的想法」，一語點醒她不再屢次跟媽爭論，轉念後母女互動也更加柔和。

天心今年四度入圍金鐘獎，信心喊話「差不多該得了」。（石智中攝）

妝/Alina makeup

髮/Janice（hc-hip hair culture)

服裝/Monique Lhuillier by linli_boutique

場地/草泥Cafe

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