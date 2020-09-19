觀光局「2020極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」，19日下午3點於七股鹽山出發。（劉秀芬攝）

觀光局「2020極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」，19日下午3點於七股鹽山出發。（劉秀芬攝）

觀光局「2020極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」，19日下午3點於七股鹽山出發，到國聖港燈塔原路折返。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

觀光局「2020極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」，19日下午3點於七股鹽山集合，在台南市長黃偉哲、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能等人鳴槍下出發。今年活動有近600人報名，很多都是全家一起出動，還吸引20多名移工組隊參加。

黃偉哲表示，國聖燈塔是台灣最西邊，每次跨年的時候要送走最後一個夕陽的地方，這次看到來參加活動的民眾很多都是親子闔家出遊，顯示這是一個適合全齡的活動，而且天氣也非常適合出遊，希望大家順路玩濱海風景區景點、吃美味海鮮，「保證你會滿意」。

極點慢旅是台灣自行車節系列活動之一，以台灣東西南北4個極點燈塔為主題，搭配自行車活動，吸引遊客前往旅遊。

徐振能表示，極西點國聖港燈塔自行車騎遊活動從七股鹽山出發，沿台61線幸福公路一路往南，全長31公里，可飽覽潟湖美景，途中經黑面琵鷺生態展示館，折返點是宛如撒哈啦沙漠的頂頭額沙洲，沿途還有貼心的交通管制。

由於去年的活動報名熱烈，加上今年國旅爆發，管理處今年多加100個名額，還有幼兒滑板體驗組。報名者除了贈送防風抗UV太陽眼鏡，現場還有美食、農特產市集、音樂表演。騎乘路線只有32公里，2小時內輕鬆完成，參加者沒有時間壓力，回程還可享受在夕陽霞光騎車的浪漫。

(中時 )