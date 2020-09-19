屏東縣政府推廣「屏東好物」，19、20兩日在屏東台糖縣民公園舉辦「屏東出好物行銷推廣活動」，主打優質蜂蜜與在地生產豬肉。（潘建志攝）

屏東縣政府推廣「屏東好物」，19、20兩日在屏東台糖縣民公園舉辦「屏東出好物行銷推廣活動」，主打優質蜂蜜與在地生產豬肉，縣長潘孟安頒發匾額給得獎的蜂農們。（潘建志攝）

屏東縣政府推廣「屏東好物」，19、20兩日在屏東台糖縣民公園舉辦「屏東出好物行銷推廣活動」，主打優質蜂蜜與在地生產豬肉，縣長潘孟安頒發匾額給得獎的蜂農們。（潘建志攝）

屏東縣政府推廣「屏東好物」，在全台北、中、南辦理4場「屏東出好物行銷推廣活動」，19、20兩日在屏東台糖縣民公園舉辦第2場「屏東出好物行銷推廣活動」，主打優質蜂蜜與在地生產豬肉，鼓勵大家一同來購買優質的屏東特產。

包括屏東縣長潘孟安、農糧署南區署長姚志旺等人都到場參加，潘孟安頒發匾額給得獎的蜂農們，感謝他們四處遊牧「逐蜜源而居」，才能釀出優質蜂蜜；他也使用屏東獨有的「蒲姜蜜」及香檬原汁，調出消暑飲品與大家分享。

潘孟安說，屏東縣物產豐饒，擁有豐富且優質的農產品，縣府與小農合作，協助其加工、包裝及行銷等作業，輔導其通過「3章1Q」等產品驗證，並舉辦促銷系列活動，打造更多農產品行銷平台，希望將屏東優質產品行銷各地。

他說，首場於高雄舉辦的「屏東出好物行銷推廣活動」成功推銷了屏東縣各項農產品，第二場在屏東在地舉辦，中秋佳節將至，歡迎全國民眾到屏東遊玩，並挑選屏東在地好物作為伴手禮帶回家，「玩得愉快、吃得爽快、買得痛快」。

20日下午場次將推出神農豬「中央畜牧場」快閃活動，搭配主廚精彩豬肉料理秀，讓民眾大快朵頤。

「屏東出好物全國巡迴展」還有台中場與台北場，分別在大台中國際會展中心，及台北市北香堤大道舉辦，有農特產品展示、農特產加工品、新鮮直送蔬果等，展期內皆有買一送一，並有闖關、搶答、打卡送好禮等優惠活動。詳情可至官網https：／／pingtung.kje-event.com.tw查詢。

(中時 )