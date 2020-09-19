新竹生活節「國際日」登場，異國市集、跨國音樂帶你偽出國。（陳育賢攝）

新竹生活節「國際日」登場，異國市集、跨國音樂帶你偽出國。（陳育賢攝）

一連兩天登場的新竹生活節「國際日」19日下午起於新竹市關新公園開跑，有來自英、法、德、非等各多國共60攤次市集，販售異國料理及手作小物，現場還有10組跨國音樂團體演出，疫情期間大家沒辦法出國，就來新竹生活節吧，偽出國體驗道地異國文化。

文化局表示，因受疫情影響，國際藝人來台有所限制，國際日的音樂展演空間「關新舞台」，特別規畫在台的國際藝人、新住民藝術家，及關注跨界、跨國交流的台灣團隊登台表演，總計有來自9個國家、10組的跨國音樂團體，在舞台上帶來風格各異的演出。

演出陣容包括來自非洲幾內亞的SENBE聲唄鼓舞樂團，法國和伊朗的Mastaneh樂團，哥倫比亞和巴西的GROOVE STATION，出身西班牙的Yerko Lorca，美國在台知名藝人杜力，單口爆笑脫口秀Sam Yarbs，此外還有新竹在地團體CGA，為國際日帶來不同的創意演出。

而國際市集部分則有各國人士一同來擺攤，除有多國美食、私房料理、手作創藝、生活文創小物，也藉由市集商品向民眾介紹家鄉文化，讓周末到關新公園走逛的民眾，能利用機會拓展國際視野。

市府也提醒，國際日活動明天下午4點到晚上8點半還有1場，民眾千萬別錯過，希望大家在疫情期間仍可體驗異國風情。活動詳情請上新竹市文化局網站，或臉書「新竹市新鮮事」瀏覽。

(中時 )