台南市第二家失智友善館今天揭牌。(曹婷婷攝)

失智症是現代人不容小覷的課題，台南市繼去年9月成立中華失智友善一館，第二間失智友善館坐落於永康區烏竹里活動中心也於今天揭牌。台南市長黃偉哲表示，有人說少子化是國安問題，其實失智症對全民健康影響之大，差不多也是國安層級，期待衛生局、社會局配合奇美醫學中心，建置對失智患者更友善環境。

烏竹失智友善館今天上午揭牌，台南市長黃偉哲、奇美醫學中心院長邱仲慶、衛生局局長許以霖、社會局局長陳榮枝，以及多位地方代表見證下正式揭牌開幕。黃偉哲市長感謝各界付出，協力打造有愛友善的失智社區環境。

黃偉哲表示，大家都知道少子化是國安的問題，其實失智症也慢慢成為國安問題，台南市在2020年公告失智防治行動方案，主要目的為讓失智者獲得尊嚴，在熟悉的社區環境安心、安全地生活，並維持正常社交生活、持續接觸事物刺激，進而能在地活躍老化。

他特別感謝奇美醫學中心重視失智者與家庭照顧者的社區需求、善盡社會責任，秉持以人為本的精神，願意投入社區營造，持續佈建具在地特色之失智友善力的社區環境。

烏竹失智友善館創辦「友智藝同工作坊」，以在地農村、廟宇文化融合生活藝術，選擇較具代表性、共同記憶的社區景象(例如：三千宮、萬應公、烏水橋、竹林與古井等)為主題，呈現長者居民青壯年時期相當熟悉社區生活風貌，同時透過繪畫勾勒長者記憶，加深長者對自身生命歷程的印象。

奇美醫學中心院長邱仲慶強調，失智友善館結合當地民眾營造友善環境，包括社區民眾看到疑似失智老人，可以扶助、觀察或尋找親人，形塑友善社區，去年中華里一館開設後，已經有160幾家商家加入友善社區，讓社區民眾便成友善天使。

他說，因應高齡化時代的來臨，失智人口與日俱增，透過政府機構與奇美醫院連結在地社區的力量，持續以社區賦權概念積極營造友善溫馨的社區環境，集結社區守護力量，讓失智者能自主經營生活、參與社區活動，甚至從事社區服務，使其有成就感與歸屬感，落實社區群體間認同、凝聚力量，讓失智者獲得正向健康且樂活宜居的社區居住環境。

(中時 )