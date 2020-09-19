影音取自YouTube/中天新聞CH52

衛福部長陳時中日前一句「吃豬睪丸體力會變好，還會變聰明」，引發爭議，台北市長柯文哲被問到此事時反問「他念哪個醫學院的」，並認為是失言，對此陳時中今天回應是民俗講法，更反酸柯文哲失言說：「那就是我的長輩失言啊」。

日前在節目上，謝金河表示自己小時候很愛吃「豬睪丸炸麻油」，陳時中聽到立刻讚「難怪你現在腦筋好，體力又棒」，引發爭議，對此陳時中表示是「民俗說法」，若覺得不得體他不會再說第二次。

國民黨台北市議員徐巧芯會議上也針對這個問題詢問市長柯文哲，柯文哲聽得一頭霧水，反問「他哪個醫學系畢業的」，讓全場大笑。對此陳時中今天受訪時反嗆「那就是我的長輩失言啊」，再度強調這是民俗說法，可能大家年紀輕沒聽過。

不少網友也傻眼紛紛開酸：「他到底在說啥」、「現在全部推給長輩」、「散布謠言不用開罰嗎」、「那以後給廟公當衛福部長就好，民俗療法他們最懂」、「是不是以後生病都要喝符水了」、「韓國瑜說鵝蛋助孕被罵翻，這回1450敢罵陳時中嗎」、「還真沒聽過這種民俗講法，頂多聽過以形補形那種」，更有人拿出過往新聞痛批陳時中「口口聲聲強調科學證據的部長，這時候又不提科學了」。

(中時新聞網)