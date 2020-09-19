金城北鎮廟廣場「封街」博狀元餅，現場熱鬧滾滾。（李金生攝）

全島5000位大人、小孩和現場報名遊客，在骰子起落聲中比手氣，力拚機票、高粱酒和高檔手機、吸塵器等大獎。（李金生攝）

5鄉鎮都準備豐富的彩品，大人、小孩皆大歡喜。（李金生攝）

「2020金門中秋博狀元餅」重頭戲之一的5鄉鎮博餅賽，今晚在大、小金門同步登場，全島5000位大人、小孩和現場報名遊客，在骰子起落聲中比手氣，力拚機票、高粱酒和高檔手機、吸塵器等大獎，現場熱鬧滾滾!

這項入選交通部觀光局國際旅遊活動，廣告打到美國時代廣場，至今已有300年歷史的年度大型觀光活動，今年參加博餅的商家激增至近百家，縣府觀光處並推出機場狀元遊街秀、狀元服體驗和跨海台灣快閃、店家博餅集章抽汽車等亮點單元。

今晚登場的鄉鎮賽吸引鄉親捧場外，還有20餘桌保留給遊客現場報名。總決賽的狀元獎品有金城鎮「金門台灣來回機票20張」、金湖鎮「金門高粱30公升一罈」、金沙鎮「MANY125一台」、金寧鄉「機車一輛」、烈嶼鄉「10打0.6公升金門高粱酒」。

其他大獎有iPhone11手機、SWITCH、iPad Air、電視機、Dyson涼暖空氣清淨機、Dyson無線吸塵器、洗衣機、氣炸鍋、禮券，初賽、晉級賽也有地方各種特產彩品，讓大人、小孩皆大歡喜。

(中時 )