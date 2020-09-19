徐小可、楊子儀過去是大學同學，在新戲《你好！歡迎光臨》中飾演夫妻，還要上演激烈床戲，徐小可說老公阿Ben得知後反應冷淡，而楊子儀開拍前心情忐忑，「床戲我有經驗，但跟Ben哥太熟，又是我同學的老公，甚至我拍過他MV、又同在明星棒球隊裡，心情很複雜」。

拍攝床戲過程，楊子儀和小可太熟，虧她「小可的睡衣一點都不性感」。楊子儀劇中一人分飾兩角，一是正常人、一是精神病患，正常的是「三秒一次郎」，跟徐小可「完事」後，被導演要求躺在徐小可濕透的腋下，由於拍攝現場不能開冷氣，他形容「我的媽呀，像是我整個臉泡在水池將近6秒，快淹死了」。

轉換到精神病患的床戲，則要有「一夜七次郎」的猛勁，還得發出語助詞「歐哫哫」的聲音象徵高潮，楊子儀每次一叫，小可就笑場，連笑4、5顆鏡頭讓攝影師快翻臉。拍攝過程他得自己搖床，他用腿夾住小可的左腿使勁搖，「完事」後楊子儀搞笑對小可說「我讓你的左腿懷孕了」，徐小可作勢反擊「你很噁心耶」。

緯來電影台全新自製電影《你好！歡迎光臨》將於10月11日晚間9點全台首播，由導演郎祖筠執導，陳幼芳、楊子儀、徐小可、徐淳耕、郭唐佑、陳艾熙、李得全、陶傳正等領銜主演。劇情由楊子儀一人分飾兩角，一為三十多歲公務員、一為賭徒級精神病患，角色轉換讓楊子儀壓力不小。

郎祖筠說：「這故事是根據林今開先生的『狂人百相』實際採訪精神病院內容所延伸出來的故事，聯想後很有畫面，於是把這故事延續下去，寫了很多面向，除了推理成分，也找到雙胞胎這條線，加上現代夫妻工作壓力，又想生小孩、又沒有好好培養對彼此的了解，夫妻之間相敬如兵，也藉此黑色喜劇，讓大家去省思自己的狀態」。

徐小可、楊子儀過去是大學同學，在新戲《你好！歡迎光臨》中飾演夫妻。（緯來提供）

(中時 )