大陸解放軍軍多架軍機近日連續騷擾台灣海空域，國防部也火速派出F16、經國號戰機攔截，讓台海緊張情勢持續升溫，對於「兩岸是否可能爆發軍事衝突？」文藻外語大學國際事務系林建宏受訪表示，台灣年輕人現在沒有自我認同感，集體盲目終將導致戰爭可能發生。

畢業於美國匹茲堡大學公共與國際事務博士的林建宏，近日接受《中評社》專訪指出，美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）來台，雖引起陸方不滿，但至少雙邊仍保持官方關係，美國不太可能會在外交上有任何變化，而美國與台灣雖互動頻繁，保持高度互動，但卻是「非官方的」實質關係，意謂美台關係可能因美國大選後，出現退燒。

對於兩岸開戰可能性，大部分台灣年輕人似乎沒有意識到這一點？他直言，若從理性抉擇上看「應該不會」，林建宏強調，民進黨政府透過改課綱，把台灣下一代教育成「天然獨」，這是很危險的趨勢，因為當國族對自己沒有自我認同感時，「集體的盲目終將導致戰爭發生的可能」。大陸民間現在對美已經民族主義高漲，而台灣黨政高層也以「愛台灣」為口號，認真說的話，兩岸這些民意操弄喊起來挺危險的。

至於「台美真的可能建交嗎？」他研判，「在美國大選後，台美關係的溫度就可能退燒，因為沒目的性了。美國終究會回到『大國外交』的道路上，屆時台灣會算什麼呢？」。

(中時新聞網)