2022年台北市長選舉，參選人選備受矚目。民調指出，國民黨立委蔣萬安將可小勝民進黨衛福部長陳時中。作家苦苓卻表示，唯一支持黃珊珊，因為若形成「三腳督」，陳時中的勝選機會大。

苦苓在政論節目《新台灣加油》中表示，因為從民調來看，陳時中、蔣萬安兩人的民調差距在誤差範圍內，如果4個人中，扣掉黃國昌，因為他並沒有說要選。如果加上黃珊珊的話，那蔣萬安未必會贏。雖然陳時中說，他現在還有3件事情要做，防疫、美豬、健保。但是如果這三支箭過了呢？那是不是還聲望如日中天，所以蔣萬安現在就要提前對他動手。

苦苓表示，他唯一支持黃珊珊，因為如果有黃珊珊，就形成三腳督。在台北市來講，若三腳督，陳時中的機會就更多了，我們戰略上是支持陳時中，但是戰術上要支持黃珊珊。

苦苓認為，國民黨反美豬，其實他們是在打陳時中，台北市長的前哨戰開打了，所以蔣萬安去登記衛環委員會，可以質詢陳時中，也就是現在就開始打陳時中。

(中時新聞網)