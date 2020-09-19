總獎金新台幣1200萬元的三商名人賽今（19）日進行第3回合，推荐參賽的20歲選手林偉軒短鐵、切桿與推桿都打得精準，抓下8鳥有1柏忌，以低於標準桿7桿的65桿獲今日最低桿獎金（陳河東紀念獎）3萬元；並以3回合低於標準桿9桿的207桿，從第2回合並列第8取得單獨領先，有著領先3桿的優勢；明天最後一回合決賽瞄準職業生涯大賽首冠，以及冠軍獎金240萬元。

第2回合單獨領先的李玠柏打出平標準桿的72桿，以3回合總桿低於標準桿6桿的210桿，暫時落後3桿退居第2位；「阿昌」詹世昌交卡73桿，3回合212桿，以落後5桿暫獨居第3，兩人明天也都是尋求大賽首冠。三冠王地主球員呂偉智今天70桿，以3回合-3桿的213桿獨居第4，落後王偉軒6桿，仍有機會尋求個人第4冠。

王偉軒今天除了持續發揮又直又遠的開球優勢以外，短鐵與切桿及推桿都很準，18洞24推，前9洞4鳥1柏忌。賽後他表示，今天是最滿意的1回合，開球只有1、2洞歪掉，其他短桿與推桿大都照自己的意思到位。這也是他自去年1月轉職業後，第2場在最後1回合決賽以領先之姿出發。

上周甫在仰德挑戰賽拿下今年TB巡迴賽第3冠的王偉軒表示，明天決賽仍會照前3天的策略擊球，就是先把風搞清楚，如果明天像今天一樣沒什麼風，會積極搶攻，如果有風會保守一點求穩即可，目標奪冠。

明天最後1回合決賽選手仍採單邊開球，第1組於上午7點30分開球，最後1組於上午11點24分開球，預計下午3點半左右比賽結束，隨即舉行頒獎典禮。另外，今天慈善餐券義賣共賣出1150碗，金額56350元。

(中時 )