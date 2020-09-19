Big City新竹遠東巨城購物中心的Big City野餐音樂節，19日起連續第6年樂活登場，現場吸引大批眾。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

Big City野餐音樂節19日登場，活動邀請多家在地青創甜點店提供美食饗宴。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

Big City野餐音樂節19日登場，活動邀請多家在地青創甜點店提供美食饗宴。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

Big City新竹遠東巨城購物中心的Big City野餐音樂節，19日起連續第6年樂活登場，活動邀請多家在地青創甜點店，搭配舞台上創作歌手輪番演出，還有捐發票送甜點活動，結合音樂、美食、青創與公益，巨城歡迎全家大小一同來享受愜意午後時光。

一連兩天在巨城1樓噴水池廣場舉辦的野餐音樂節，今天下午熱鬧登場，巨城在廣場鋪設擬真柔軟草地花台及橡木桶，夜間還有木藤架上點綴暖黃燈光，搭配舞台延伸至美食攤位皆以白、綠色系，呈現戶外休閒的舒適感。

舞台上則有汪定中、黃韋綸、楊景涵、安妮塔克、吳沁東、魏嘉瑩等歌手不斷電的接力演唱，一路從下午4點嗨到晚上8點。

現場另有可口美食包括「小鵲Sing豆餅」、下午茶名店「immat cafe小墊子」、手作麻糬大福「Yamada麻糬製造所」、網美必朝聖的「Hidden Off」以及「玉蘭豆沙鮮乳」等12個特色名店。此外，還可至「好心肝基金會」攤位捐贈當月發票30張，就能獲得美味甜點1份，歡迎民眾聽好歌、享美食、樂活做公益。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，巨城打造新竹人購物消費及休閒娛樂等吃喝玩樂1日生活圈，並善盡企業社會責任結合設備完善的空間與公益資源，建構獨有的「Big Fresh Mart展售活動平台」，多年來邀請美食新創店家、文創品牌共同舉辦巨城野餐音樂節獲得廣大迴響。

此外，巨城也為來自世界各地的街頭表演家、藝術工作者提供逐夢舞台，整合資源並發揮通路優勢舉辦多場國際音樂交流表演、節慶大型活動及全國賽事。

游欣宜說，Big City遠東巨城購物中心以新奇、多元、歡樂為目標不斷前進，充分發揮優勢空間及人潮宣傳影響力，也將於10月10日、11日舉辦台東縣有機農特產展、10月24日有2020台灣科技節、11月23日與法務部共同舉辦馨生人展售會等活動，讓來到巨城的民眾在選購及互動中感受濃濃人情味及熱情。

(中時 )