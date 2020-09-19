2022年地方選舉尚未開跑，但台北市長選舉藍營會派誰出馬角逐，成為外界關注的焦點。台北市市長柯文哲17日表示，下屆市長人選一定得挑最好的且不一定要是民眾黨，若立委蔣萬安參選「有辦法說服我，他的準備是最好的，還是可以支持」。資深媒體人韋安則認為，柯P這句話只是一句應酬話，並分析如果藍白合作，柯反而會挺國民黨台北市議員羅智強。

韋安今(19日)在臉書上表示，「羅智強的秘密武器是這個？」並指出，柯文哲說2022台北市民衆黨不一定推人出來選，還有可能支持蔣萬安。「後一句完全是應酬話，假的。」

韋安分析，藍白如果合作，柯文哲要挺也只會挺羅智強，並給出兩點理由：

一，蔣民調高，挺他變成「蹭蔣」，錦上添花，不值。

二，挺羅則是雪中送炭，扮演關鍵力量，而且兩人在北市互動不錯，值得。

韋安認為，只要柯文哲正式表態挺羅，羅、蔣之爭馬上變成55波，柯是羅智強最有力的秘密武器。

網友們也留言回應，「柯媽，柯妻大戰完再說」、「羅應該不會脫黨參選市長」、「蔣會大勝羅，無論有誰來幫忙」、「羅智強的秘密武器是韋安啦」。

羅智強的秘密武器是這個？ 柯文哲説，2022台北市民衆黨不一定推人出來選，還有可能支持蔣萬安。後一句完全是應酬話，假的。 藍白如果合，柯文哲要挺也只會挺羅智強。 一，蔣民調高，挺他變成「蹭蔣」，錦上添花，不值。 二，挺羅則是雪中送炭，扮演關鍵力量，而且兩人在北市互動不錯，值得。 只要柯文哲正式表態挺羅，羅蔣之爭馬上變成55波，柯是羅智強最有力的秘密武器。 由韋安發佈於 2020年9月19日 星期六

(中時新聞網)