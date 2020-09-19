中秋音樂晚會請到多位人氣歌手現場開唱。（永和區公所提供）

10月1日中秋節，新北市永和區公所今（19日）晚在永和仁愛公園露天音樂舞台舉辦「2020新北市永和中秋慶團圓音樂晚會」，邀請黃文星、家家、高爾宣、曾沛慈及畢書盡等人氣歌手輪番開唱，熱鬧氣氛high翻全場，新北市副市長謝政達也到場與民同樂，提前感受中秋團圓氛圍。

仁愛公園露天音樂台晚間吸引萬名民眾前來，永和區長陳怡君表示，感謝林德福立委、陳鴻源副議長、連斐璠議員及羅文崇議員對活動的支持，期盼在闔家團圓的中秋節日前夕，透過音樂交流情感，擁有中秋團圓的美好氛圍。

謝政達表示，永和是新北市面積最小的行政區，但人口密集、交通便利，有三座聯外橋樑及往來台北市的捷運新蘆線，生活機能完善，今年的中秋佳節，永和區也延續往例舉辦音樂藝文饗宴，是硬體建設、藝文生活兼具的好所在。

永和公所表示，一星期前仁愛公園大草坪區就已設置了「月光探險區」，吸引許多民眾前來拍照、欣賞及遊玩。今天音樂晚會開始前，下午就有很多中秋應景活動，讓市民朋友們能「動手玩，甜在心」，來永和能全家開開心心。

(中時 )