高雄一名已經結婚的職業軍人江姓男子，用有事情詢問當藉口，將女同袍小潔騙到營區停車場見面，待小潔一上車，江男對小潔伸出狼爪，先亂摸胸部、強吻，甚至抓小潔的手摸自己的下體，嚇壞的小潔向長官告狀，整起事件才曝光。

2019年1月期間，江男先是傳訊息，邀約小潔到營區停車場，等到小潔抵達並上車後，江男隨即摟住小潔脖子親吻，還狂揉胸部，接著用手拉住小潔的手，撫摸搓揉自己的生殖器，持續5到10秒鐘，之後食髓知味的問想小潔「妹妹，你可以幫我嗎」？嚇壞小潔馬上拒絕，並下車離開停車場，向部隊長官反應遭到侵犯。

法院審理此案時，江男對犯行坦承不諱，法官則認為江男不懂的克制自己的慾望，用強暴手段對小潔做出猥褻行為，欠缺尊重他人身體自主權的觀念，導致小潔身心受創，更連帶影響國軍形象。

但考量雙方以16萬8000元賠償金額達成和解，經審酌後依現役軍人犯強制猥褻罪，判江男6月徒刑，得易科罰金18萬元；另宣告緩刑2年，賠償小潔16萬8000元，緩刑期間交付保護管束，全案仍可上訴。性騷擾事件後，江男也已經被軍方汰除。

(中時新聞網)