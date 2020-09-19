中華民國藤球協會舉辦的109學年度全國青少年藤球錦標賽，19日在彰化北斗國中熱鬧展開，本場賽事作為升學盃賽，吸引8縣市、30支以上的隊伍共襄盛舉，顯示藤球運動基層發展日漸蓬勃。高女雙人由楊詩婷、馮立昀及徐羽欣領軍的桃園大溪高中以21比16、23比25、21比8奪冠，國女雙人陳曉葳、何沛穎與二宮奈緒帶領北市士林國中Ａ拿下冠軍，國小雙人則由台南篤加國小包辦前兩名。

這是藤球賽事首度在彰化縣舉行，中華藤協秘書長黃秀仁表示，全國青少年藤球錦標賽作為協會重點升學盃賽，也是專屬青少年的舞台；日後期待藤球能成為國內全中運項目之一。此次賽事不乏潛優培訓選手，雖無法出國參加移地訓練，仍在比賽中展現高強度對抗大放異彩，選手們皆有不錯發揮，透過有計畫加入運動防護、體能訓練，以及體育署挹注經費下質量兼具，收到很好成果。

地主北斗國中這學期新成立藤球隊，由同樣也是北中畢業、中華隊國手劉怡伶擔任教練。很開心可以回家比賽，她表示：「藤球在中部發展相對稀少，期待以北斗國中為中心，發展成為特色運動，慢慢拓展到整個彰化，我覺得是很好的事。」劉怡伶笑說小球員自帶親友團觀賽，但也因為這樣變得相當緊張。身兼選手的劉怡伶認為，小球員心態與基本動作是最重要的課題，「要注意什麼時候鼓勵和帶領他們調適挫折。」

值得一提的是，基隆成功國中藤球隊開學成軍短短3周，就在全國青少年藤球錦標賽初登場，以跆拳道隊為基本班底，獲得家長老師同意後，跨領域「斜槓」兼修藤球，剛接特教組長的劉羿汝教練表示，在跆拳道校隊簡億鈞教練支持下，學生願意嘗試不同專項。訓練時間非常短，僅練習基本動作和解釋規則；主要用意還是推廣基層藤球，培養興趣。

劉羿汝鼓勵小球員，「其實一定會有落差，我希望他們是享受比賽，把自己會的動作做出來就好，藤球場上出現跆拳道隊員就是一件很神奇的事情了。」比完整天賽事，成功國中未能開胡，但藤球種子已經在小球員心中慢慢萌芽。20日將持續進行三人賽，以及國高中男子組雙人賽冠軍戰，將分別由士林國中和佳冬高農的A、B隊內戰。

(中時 )