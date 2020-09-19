台灣1年4季都很潮溼，不論春天梅雨季、夏天颱風來襲、午後雷陣雨，或秋冬鋒面開始來襲，特別是上班族必須長時間穿鞋，如果不小心淋溼，就像把腳一直泡在水裡一樣，灰指甲或香港腳的發生機會就大幅上升。衛福部食藥署16日特別藉由記者會，提到藥房購買抗黴菌藥物時，常見的NG行為。

食藥署藥品組科長楊博文表示，部分民眾發現自己有灰指甲或香港腳，有時不太好意思就醫，會到藥局買成藥，然而灰指甲與香港腳藥物比較特殊，需要長時間使用才會完全殺死黴菌。比較常見的NG行為，就是病況稍微改善，就擅自停藥沒有持續，這樣不但容易復發外，症狀改善期間，仍然會有黴菌沾擾到其他物體。

楊博文特別說，不論灰指甲或香港腳都不能擅自停藥，一般而言，使用外用藥品治療香港腳需要至少1周，灰指甲則需要至少要6個月，治療期間不可不規則用藥或提早停藥。但如果依照使用方法用藥1周後仍未見任何改善，則應諮詢醫師作進一步處置。

楊博文也說，使用灰指甲與香港腳藥物，應塗抹薄薄1層在感染處及其周圍部位，且應停留15分鐘，讓皮膚吸收；但有些長效藥膏，則必須同時使用於雙腳，且使用後24小時內切勿碰水。灰指甲油劑則可利用內附藥板，以擦上適當劑量。另外提醒民眾，用藥前應詳細參閱藥品仿單，正確使用藥品，才能獲得最佳治療效果。

食藥署最後提醒，如何保持腳部乾燥及個人衛生：（1）腳部應盡量保持乾燥，例如洗澡後必須把腳完全擦乾，特別是腳趾縫間；（2）穿鞋時間較長的上班族、學生，可以多帶1雙襪子到公司、學校替換；（3）雨天淋溼的鞋襪則必須完全吹乾後再使用。另外應該避免和他人共穿同1雙鞋襪（如浴室拖鞋），以避免交叉感染。

(中時新聞網)