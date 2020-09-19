大陸探月工程副總設計師于登雲在福建福州舉行的2020年中國航天大會指出，大陸探月工程穩步推進，預計今年底之前發射「嫦娥五號」，實現月球區域軟著陸及採樣返回。

據《新華社》報導，探月工程副總設計師于登雲表示，大陸月球探測任務已經實現「五戰五捷」，分別是嫦娥一號、嫦娥二號、嫦娥三號、嫦娥五號高速再入返回試驗、嫦娥四號，已完成探月工程「繞、落、回」三步走戰略中的前兩步。

于登雲說，「嫦娥五號」有望實現我國航天史上的四個「首次」：首次在月球表面自動採樣，首次從月面起飛，首次在38萬公里外的月球軌道上進行無人交會對接，首次帶著月壤以接近第二宇宙速度返回地球。

展望未來，嫦娥六號計劃在月球南極進行採樣返回。嫦娥七號計劃開展月球南極資源詳查，對月球的地形地貌、物質成分、空間環境進行綜合探測任務。嫦娥八號除繼續進行科學探測試驗外，還要進行一些關鍵技術的月面試驗和技術利用。

于登雲說，大陸正開展空間站研製和載人登月深化論證。按照載人航天工程「三步走」計劃，目前已完成載人飛船、空間實驗室階段工作。隨著長征五號B火箭的首飛成功，大陸空間站工程建設進入了實質階段。大陸還計劃建設無人月球科研站，開展載人登月工作。

(中時新聞網)