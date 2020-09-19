迎接開學採買旺季，台中市電子街商圈19日舉辦「電子街商圈瘋狂開學季一元競標活動」商圈業者提供近150多項商品，從筆電、藍牙繪圖板、名牌耳機等三C商品應有盡有，許多玩家聞風而至，頻頻舉牌喊價，場面熱絡。

台中電子街行人徒步區是國內唯一以電子零售業為主題的商店街；由於區內聚集眾多電子、電腦、電料、通訊等行業，不同於連鎖型的電子商場，店家多半親親自坐鎮於店內，提供消費者最專業的安裝及售後服務，也讓電子街商圈成為中部地區最大的電子產品採購中心，與光華商場並列台灣兩大電子資訊發散點。

這場1元競拍活動，電子街30多家店家提供多達150項電子產品，不管是人氣15.6吋筆記型電腦、設計系學生必備的藍牙繪圖板、名牌耳機、以及最夯的電競產品…等，全數1元起標，使用500元振興券支付，還可再多折一百元，許多行家聞風到場搶標，其中價值17900元的SWITCH健身環民眾熱烈搶標，最終以14000元標出；而價值21900元的聯想筆電則以17500元拍出。

(中時 )