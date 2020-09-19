國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書爆料，財政部長下令要公民營金融行庫，招攬進用「香港專業人士」，每家行庫至少20名、每名年薪不得少於650萬元以上。對此，陸委會表示，已針對香港情勢變化，協調相關部會通盤檢討相關規範，目前國發會正進行外國專業人才延攬及僱用法修法作業，草案已於9月14日進入60天的預告階段，期能在兼顧國家安全下，爭取港澳專業人才來台發展，提昇台灣競爭力。

陸委會表示，有關香港專業人才的延攬，「外國專業人才延攬及僱用法」及「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」均有相關規範，本會已針對香港情勢變化，協調相關部會通盤檢討相關規範，目前國發會正進行外國專業人才延攬及僱用法修法作業，草案已於9月14日進入60天的預告階段，期能在兼顧國家安全下，爭取港澳專業人才來台發展，提昇台灣競爭力。

陸委會指出，人才是國家競爭力的根本，凡是對於我國經濟及產業發展具有實益之專業人才，都是政府積極爭取的對象。惟在爭取的同時，基於國家整體發展及國家安全，政府也將會審慎進行規劃及審核。

(中時 )