美國聯邦最高法院歷史上第二位女性大法官露絲．巴德．金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）18日在華府去世，享年87歲。她留下1席大法官席次，恐對美國總統大選選情產生重要影響。國民黨考紀委員會主任委員葉慶元預言，川普真的有可能連任，因為保守派會拚命去捍衛這個席次。

葉慶元在臉書貼文表示，他突然覺得，川普真的有可能連任，因為保守派會拚了命要捍衛這難能可貴的機會，讓最高法院出現6:3的狀況。這位自由派女權人士去世，美國最高法院中有5名保守派法官、4名自由派法官，決定國家的命運。法院院長約翰．羅伯茨（John Roberts）雖由小布希總統提名，並屬於最高法院中的保守派陣營，但新近多次投出與自由派法官們一樣的票。

葉慶元認為，若川普將一名自己看中的候選人安排進最高法院，則法官席上，保守派陣營將擁有6比3的明確多數。這一點有可能導致在諸如墮胎、LGBTQ權益及移民等議題的表決上，出現有利於保守派的結果，從而使美國的司法根基在意識形態上右移。

美國聯邦最高法院有9位大法官，目前由5名保守派大法官，和包括金斯柏格在內的4名自由派大法官組成。金斯柏格的去世，讓最高法院持自由派立場的大法官僅剩3人。川普上任以來，已經任命2位保守派大法官。一般認為，川普第3次提名大法官，仍會再提名保守派大法官。

(中時新聞網)