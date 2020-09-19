廈門古龍醬與台灣古法釀造醬油的方式一模一樣。（王雅芬攝影）

餐桌椅ㄧ經使用立刻消毒並嚴格執行梅花座。（王雅芬攝影）

入住的酒店在大門口設置了檢測站，所有進入者必須戴口罩、量體溫並提供健康碼與登記基本資料，方能進入。（王雅芬攝影）

餐飲中主動避開生食；餐桌椅ㄧ經使用立刻消毒並嚴格執行梅花座。（王雅芬攝影）

海峽論壇是福建年度最大的兩岸民間交流活動，大會主論壇雖因疫情由6月延至9月20舉辦，眾所周知其過程可說是阻力重重，使得跨海赴廈門的交流者，多數只能低調前往，卻仍用行動表達支持。

在年年參與採訪的經驗中，深刻感受到參會者所關心的議題有別以往，不再是期待今年有何惠台新政策，而是關注於兩岸的和平契機是否因為不往來而斷送。此外，與往屆相比，本屆更多的亮點在於主辦單位在確保防疫前提之下，其邊境的管控力、運用科技開創交流新模式的創新與應變能力，讓參會者留下深刻印象。

坐而論，不如起而行。為確保來自台灣的參會人員此行無後顧之憂，所入住的香格里拉酒店，在大門口設置了檢測站，所有進入者必須戴口罩、量體溫並提供健康碼與登記基本資料，方能進入；餐飲中主動避開生食；餐桌椅ㄧ經使用立刻消毒並嚴格執行梅花座。此外，令人感動的是在顧及防疫，仍排除萬難，讓與會者在經過三關檢測確定陰性與三天人性化的隔離之後，安排搭乘專車前往位於廈門同安區，參觀擁有亞洲最大的傳統醬油釀造曬場的古龍醬文化園。目睹近6萬口傳統醬缸一字排開，總面積近5萬平方米以釀醬工藝著稱的園區。這與台灣雲林知名特產，古法釀造醬油的方式一模一樣，兩地雖位於海峽的兩邊，卻不約而同的將已有三千年歷史的中國醬文化一起傳承下去。

海峽論壇主論壇20日登場，18日記者會中福建省台辦鍾志剛副主任表示，今年已有三家台資公司在大陸Ａ股上市，使得福建的台資上市公司一共達到五家，可見台資企業對福建的青睞。由於同文同種及地緣關係，閩台之間早已無法切割，無論此屆論壇規模大或小、參與人數多寡，只要有心，對兩岸困境而言就是一個轉機。

(中時 )