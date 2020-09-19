檢察官陳振義（右二）聽取警方報告後，仔細查看現場並走到氣爆屋後勘查。（陳世宗攝）

東海別墅新興路民宅氣爆釀成4死1傷原因為何？火調小組在發生氣爆的民宅內發現，家中總共4桶瓦斯都不在廚房和陽台，其中2桶就擺在陳男遺體旁，還有2桶閥門是開啟，檢測後發現地下室的該桶20公斤瓦斯桶內還殘留部分瓦斯，並在3樓樓梯找到1個打火機頭，使這起重大氣爆案案情將真相大白。

陳家一家3口住透天厝，除2樓起居室發現1桶10kg瓦斯桶，3樓發現一家人遺體，42歲陳姓男子倒在樓梯旁，37歲前妻蔣女和8歲兒子倒在前陽台，疑似想要逃生，卻被防盜鐵窗阻隔。

消防局發現，陳姓男子身邊擺2桶瓦斯桶，一桶10kg已經燒熔，無法判定開關是否開啟，另一桶20kg則是確定開啟，還有一桶放在地下室20kg，4桶瓦斯桶都不在廚房也不在陽台，卻擺在身邊又恰巧發生氣爆。

檢察官抵達氣爆現場，火調小組報告屋內初步調查情況，指出「那個男的就在這裡頭朝這邊樓梯這邊，我們在樓梯這裡找到打火機。」火調小組解釋屋內初步調查的情況。

東海商圈附近的新興路59巷是一條約6米寬巷弄，右側11號民宅就是疑似氣爆發生的地點，爆炸瞬間，火球從11號屋內噴飛到對街，至少飛了7至8米遠剛好噴到12號的1樓，停滿機車又有資源回收的雜物，火才會從1樓延燒到樓上，釀成4死1傷慘劇。

(中時 )