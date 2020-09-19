台中市北屯大坑地區種植咖啡，具天然風味層次感佳。市議員曾朝榮說，日據時期大坑被指定為供應日本皇室御用咖啡，打出知名度；特與立委莊競程結合台中市咖啡產業發展協會，推廣大台中最優質的農產品行銷全台拚經濟，讓更多人認識台中咖啡，帶動地方休閒觀光產業。
曾朝榮說，當初原生種咖啡還在大坑，最近幾年農民將咖啡栽培技術傳遞，農暇之餘在果樹、路旁種植咖啡學習烘焙技術，並請教授專家指導成立大坑咖啡產銷班，將大坑過去最好喝的咖啡繼續發揚光大。
台中市咖啡產業發展協會總幹事洪永固指出，根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人一年喝掉28.5億杯咖啡，市場規模超過700億元。咖啡的好壞必須配合氣候、土壤、栽種、烘焙。大坑與東勢、新社都屬於大雪山脈，有特殊冷氣流，日夜溫差大，土壤為火山石灰岩充滿礦物質，是最佳的種植地。
立委莊競程說，他日前特帶著大坑冰滴咖啡到立法院與立委分享，立委們都讚不絕口，還說一定要來大坑取經，讓他更有信心，他與曾朝榮將結合咖啡產業發展協會，提供行銷平台，讓更多人認識台中咖啡，帶動地方休閒觀光產業。
(中時 )
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