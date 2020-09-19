日本前首相森喜朗日前帶傷率團訪台，並在今(19)日出席故前總統李登輝的告別追思禮拜。而總統府間接證實，森喜朗轉述日本新任首相菅義偉盼與蔡總統通話，但目前並無具體安排。對此，大陸外交部發言人汪文斌則表示，已要求日方澄清，而日本方面也表示此事絕對不會發生。

根據大陸外交部19日發布的發言人表態，對於台灣和日本媒體報導，森喜朗訪台會見蔡總統時曾表示，現任日本首相菅義偉盼能與蔡總統通話一事，大陸外交部發言人汪文斌回答，「我們注意到有關報導，已要求日方作出澄清，日方明確表示媒體報導的事情絕對不會發生。」

對於日前中央社一篇題為「森喜朗：日本新任首相菅義偉盼與蔡總統通話」的報導，總統府發言人張惇涵表示，有關森前首相在與總統談話時提及未來若有機會，總統與新任的菅首相也可以通話等，儘管現場未經完整傳譯，但經幕僚補充後，總統表達感謝。

張惇涵還指出，雖然目前雙方並無通話安排，但期待未來台日雙方也能持續強化各項交流，在各項助益於兩國人民的各項事務共同努力。

(中時新聞網)