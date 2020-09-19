任賢齊今起一連二天在TICC舉辦演唱會。（吳松翰攝）

任賢齊今起一連二天在TICC舉辦演唱會。（吳松翰攝）

任賢齊19日起連二天在台北國際會議中心（TICC）開唱，相隔8年在台舉辦大型演唱會，他一出場就大喊「TICC我回來了」，帶領師弟曾柏鈞連唱〈兄弟〉、〈任性〉揭幕炒熱氣氛。任賢齊感性表示，自己當年第一場演唱會就是從TICC出發，對這裡有特殊感情，「這個場地，舞台離你們比較近，我們這麼親切，不像五月天那麼那麼大型，讓我看到你們的熱情好嗎」！

任賢齊出道30年，1998年就是在TICC舉辦首場個唱，「很開心我的歌能陪大家成長，歡笑、感動，或與朋友聚會，甚至失戀時向閏蜜吐心聲，我都有歌可以陪伴你，這是我最大的心願。」他認為歌手最大的幸福，是唱的歌曲成為經典，「所以我是幸福的，因為我的歌還滿多經典」。

任賢齊今晚不僅邀請樂團「麋先生」合作改編〈2020再出發〉，更請來八三夭合唱〈乾啦乾啦〉及〈指揮家〉；而任賢齊20多年摯友、久未現身螢光幕的九孔，也為他串場助陣，九孔一出場就開玩笑：「在大家心中，任賢齊就等於九孔，任賢齊離大家太遠了，所以大家如果想擁抱齊哥，抱我就好了。」任賢齊一聽立刻綜藝摔，笑喊：「我這幾天運動時有人跟我打招呼，沒想到下一句就問『九孔呢』？是怎樣...他是我老婆嗎。」滿場笑聲不斷。

任賢齊圈內人緣極好，演唱會後台擺滿花籃，包括李宗盛、周華健、張清芳、蘇慧倫、謝金燕及張信哲等人表達祝賀，其中最特別是五月天送上的甘蔗禮籃，五月天之前曾幽默表示要讓小齊哥唱〈對摺〉時，在台上表演「摺甘蔗」，今果真送來甘蔗，任賢齊笑說：「我會好好給你們五個對摺再對摺。」

演唱會配合政府防疫政策，進場測量額溫並全程戴口罩，任賢齊有感而發表示，能在疫情期間開唱倍感珍貴，「雖然大家戴著口罩，但我從你們眼角看見大家的笑容，謝謝你們辛苦了，你們就像天使一樣呵護著我」！任賢齊明天還有一場演出，2天共6000張門票完售，票房總計1620萬。

(中時 )