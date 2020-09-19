行政院農委會舉辦第一屆「幸福農村金推獎」，選出優秀農會及推廣人員，感謝他們積極輔導農村轉型，以及替農村長者銜接政府的長照政策，因為這些專業人員，在農業推廣教育上付出的努力，才得以打造宜業宜居的幸福農村。清水區農會四健指導員吳美姿，長年深耕四健推廣教育工作成效卓越獲此殊榮。

農委會主委陳吉仲表示，「不管是在協助家政媽媽，還是所有的農業政策，包括農業保險、農民職業災害保險，甚至包括我們許多的技術推廣，都是透過他們，所以我們有特別針對這個部分，來舉辦這個第一屆農村幸福金推獎。」

農委會日前在台大醫院國際會議中心舉辦頒獎典禮，由農委會主委陳吉仲頒發「幸福農村金推獎」給獲獎農會及農會推廣人員。

農委會指出，近來除了積極輔導農村青少年，及婦女在農業上的轉型，更針對農村長者，銜接政府的長照政策。另外，也善用外部資源，和內部做整合，與在地社區部落合作，打造幸福農村。

清水區農會四健指導員吳美姿，因長年深耕四健推廣教育工作，有鑑於四健青少年是國家未來主人翁，常被孩子們非預期的傑出表現感動和驚喜，對她來說教育農村青少年是人生最美的一頁。榮獲「第1屆幸福農村金推獎─傑出農業推廣楷模金推獎」，實屬殊榮，猶如獲得影劇界盛事-金馬獎一般的榮耀。

吳美姿強調，台中市政府陸股長特親臨現場祝賀，甚是感激，對農會及推廣人員的用心與努力，予以最大的支持及肯定；期待好還要更好，並將持續與農會、農友站在一起努力打拚。

(中時 )