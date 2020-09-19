2020關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，19日晚間6點登場。（南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

2020關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，19日晚間6點登場。（南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

2020關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，19日晚間6點登場。（南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

2020關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，19日晚間6點登場。（南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

2020關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，19日晚間6點登場。（南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

2020關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，19日晚間6點登場。（南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

2020關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，19日晚間6點登場。（南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

2020關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，19日晚間6點整於寶泉橋溫泉公園熱鬧展開，有逾5000人參加開幕活動。開場由台南市長黃偉哲等嘉賓從源源不絕的靈泉泉口舀取關子嶺泥漿，分瓢滋養並點亮34盞在地業者燈牌，為活動揭開序幕。

黃偉哲表示，關子嶺擁有獨有的泥漿溫泉與在地文化，今年為了豐富在地特色及凝聚地方意識，邀請中華花燈學會的專業燈藝師帶領在地學員親手製作19座特色業者花燈加入巡行，如此獨具特色又在地的夜巡隊伍，加上現場這麼多熱情的民眾一同參與，磅礡的氣勢絕對讓人印象深刻。

黃偉哲也推薦，泡完獨特的泥漿溫泉後一定要再來一隻香噴噴的桶子雞，並提醒大家年底前來台南消費只要發票滿200元，就可參加振興消費台南好禮月月抽活動，加上活動登錄金額已突破22億4800萬元，大獎總計2棟房子，此時來台南旅遊消費正當時。

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，今年下半年的重點活動之一就是關子嶺溫泉美食節，資策會加碼安排6台無人機在開幕時空中巡弋做開場，今天這場活動不輸歲時節慶的火王爺夜祭巡行。

夜巡重頭戲由關子嶺溫泉守護神，5米高的「火王爺」領頭，御迎燈、祈福角燈、兒童版小火王爺祭典燈、19座在地業者小花燈、兒童版小金翅鳥祭典燈在後，火王爺降伏的護法神「大鵬金翅鳥」壓後，再加上身穿浴衣的民眾、光太鼓、光扇舞、火舞團隊一同遊行，熱鬧的遊行隊伍在壯闊的音樂、吆喝的聲浪，劃破關嶺溫泉公園夜空，讓民眾感受不用出國，在關子嶺就能體驗最道地的溫泉文化祭典。

觀旅局表示，今年關子嶺溫泉美食節活動更勝以往，10月推出多元主題的活動場次，包含有童趣與科技感兼備的「關嶺光影樂園（10／17）」、穿越回到五零年代戀愛聖地關子嶺的「復古約會派對（10／24）」、全民化身百鬼夜行來挑戰實境解謎的「萬聖妖怪活動（10／31）」，活動還邀請到金曲獎入圍團體旺福樂團等眾多知名音樂團體，與類型豐富的街頭藝人。

活動期間（9月19日至10月31日）每周六、日(含國定假日)下午2點至6點推出的假日市集，除了現場備有上百件浴衣供民眾免費租借體驗，另有主題式免費體驗、關嶺限定手作學堂及在地農特產展售等豐富內容。

此外，到假日市集服務台拍照打卡，還能免費獲得限定版文創紀念品。還有Q萌燈飾合照抽好禮、福引振興抽獎等特別促銷活動，消費滿額就有機會抽到iPhone手機及價值破千元的湯屋體驗券。

觀旅局也特請交通局於活動期間假日限定推出新營直達關子嶺之加班車供民眾搭乘，請搭乘大眾運輸工具的民眾多加利用。

(中時 )