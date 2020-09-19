統一獅隊今年球季一壘手這個位置一直未能找到最適合人選，總教練「餅總」林岳平靈機一動，今（19）日從二軍拉上潘傑楷試試，先擔任先發二壘手，老將陳鏞基則移防一壘，比賽後段潘傑楷再改守一壘，而這一「神調度」也發揮意想不到的效果。

此役潘傑楷不僅揮出本季個人首發全壘打，9局上還率先揮出三壘安打帶動攻勢，助獅隊攻下4分大局，終場則以7比6險勝富邦悍將，雙方勝差又拉開到2場，獅隊穩住排名首席。

餅總賽後表示，既然把球員從二軍拉上來，就是希望他們發揮實力，也會盡量多給一些機會，不致打不好就下放。像潘傑楷前2打席未擊出安打，教練團還是保持耐心，果然第3打席他就開轟，把比數追到3比4，第4打席又擊出三壘打，開啟逆轉契機。

潘傑楷則說，接到總教練的電話重回一軍真的非常高興，也期許自己在關鍵時刻一定要牢牢把握。由於是下半季首次出賽，剛開始很緊張，抓不準擊球節奏，第3次打擊才定下心來，剛好對方先發洋投奇優力退場，換上本土投手林晨樺後援，心裡更加篤定，一棒就轟出全壘打。「看到球飛上外野看台，突然覺的很感動！」他說。

至於9局上擊出三壘安打，潘傑楷解釋，那是最後半局的反攻機會，球隊落後1分，只要上壘就有機會；並不是刻意尋求長打，反而把球打得老遠。終於沒辜負總教練把自己拉上一軍的美意，潘傑楷覺得很開心，但也不會因此而迷失自己，「心態要保持正常，每場比賽做好自己的工作。」他強調。

富邦攻頂失利，領先了8局最後卻被逆轉落敗，「終結者」陳鴻文救援失敗；而獅隊陳韻文9局下也遭遇富邦反攻丟掉2分，幸好仍守住數後的1分領先，拿下第16次救援成功。

(中時 )