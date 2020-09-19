曾因為更改飛機航班糾紛，與台灣虎航爆發衝突，雙方還互告的一名富二代網紅「妮妮」，再度被爆料惹出爭議，彩券行指控妮妮欠12萬元，結果她本人聽到此事後，氣憤前往彩券行撒冥紙、砸店還毆打店員。

妮妮曾因為機票事件與虎航互告(圖片截自中天新聞)

爆料指出，妮妮日前到台北市北投區某家彩券行投注運彩，總共下注12萬元，事卻拒絕付錢，不滿的店家因此公開妮妮行為；沒想到妮妮得知店家爆料，13日跑到彩券行撒冥紙、砸店、摔電視，隔天又找來丈夫，毆打店員，脫序行為令人傻眼。

欠12萬元事件，妮妮反駁表示當天僅下注2萬元，輸光後不打算繼續下注，是店員說「可以幫我」，隨即拿櫃檯的錢包開始下注，最後卻輸光10幾萬元，妮妮嗆店員「今天老闆叫妳不能做的事情，妳怎麼可以親自作主張」。

但整起事件的真相，必須等監視器畫面出來，還有靠司法釐清真相；但其實2018年6月，妮妮就曾大鬧虎航登新聞版面，當時她與男性友人準備搭虎航，到日本沖繩，卻臨時想更換航班，與櫃檯人員起爭執，最後不願支付2200元款項，還揮手將櫃台弄亂、打翻咖啡燙傷地勤人員。

(中時新聞網)