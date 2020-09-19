由中興大學實驗林管理處舉辦的「2020惠蓀木文化節」，19日在惠蓀林場熱鬧登場。與會的興大校長薛富盛表示，這些年來，惠蓀林場不管在教育、產業推廣，及跟鄰近各界的合作方面，都有了很大的進展，特別是木文化節推動的意義，事實上就是發揮森林特色，因為森林、林業，跟我們的食衣住行，都息息相關。 薛富盛指出，惠蓀木文化節今年主題是「原森寶藏」，各位真的都可感受到森林裡面蘊藏著無限的資源與生機，特別在興大實驗林管理處長曾彥學及同仁努力之下，目前新鋪設的木屑步道，大家走一下，會感覺非常棒，在大家支持努力下，讓惠蓀林場成為大家休閒與教育的場所。

薛富盛強調，今年前半年，因新冠肺炎疫情關係，大家擔心惠蓀林場經營與整個活動的情況。不過，近二、三個月來，惠蓀林場的業績，令人刮目相看。

與會的來賓，包括農委會科技處長王仕賢、林務局長林華慶、前考試院考試委員王亞男、台大生物資源暨農學院副院長蔡明哲、正隆公司造紙事業部副總張清標，及興大農業暨自然資源學院院長詹富智等近百位。

興大實驗林管理處19日登場舉辦的惠蓀木文化節，深受孩子喜愛的攀樹體驗、爺爺奶奶喜愛的小農市集，爸爸媽媽最愛的創意市集，很適合全家出遊到訪的活動。

惠蓀木文化節邁入第13年，每年藉由規劃不同主題特展，及視、聽、嗅、味、觸等五感互動遊戲，傳達生活中與森林的息息相關，用輕鬆的方式，達成寓教於樂之效，因此，深受家長喜愛。

為歡迎及推廣更多民眾，惠蓀林場推出木文化節期間，入場國中生以下者，僅需10元銅板價，其餘民眾皆以100元半價優惠，還有興大咖啡特價等特惠活動。凡闖關玩味木文化達到指定條件者，還可獲得林場精心準備的惠蓀紀念品，保證收穫滿滿。

2020惠蓀林場木文化節期間，從9月19日至27日，共計九天。其中，假日活動期間包括9月19日、20日，及26日、27日上午九時至下午四時，在惠蓀林場登場。

今年木文化節精心規畫「原森寶藏」植物特展，緣由起於台灣國土六成面積被森林所覆蓋，然而多數園藝行道樹，例如，黑板樹、黃花風鈴木等，都是外來種。

為讓國人認識原生植物之美，興大森林系團隊努力研究下，篩選出適合在室內、庭園、公園及街道栽植的潛力原生植物，此次特展再加碼台灣原生經濟植物，及蜜源植物，共展出近百種植物，民眾可實地認識台灣寶島的珍貴自然資源。

今年受疫情影響無法出國，惠蓀林場邀請您走進森林，呼吸濃郁芬多精，全家大小一同漫步林間，可大大地提升自體免疫力。由於惠蓀林場距離台中市僅約1小時的車程，且林場的林相天然清新，很適合親朋好友一同出遊，一起體驗林場的知性之美。

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