美國科技股接連三個交易日承受賣壓，美股18日連袂收低，三大指數周線連續三周收黑，寫下2019年來最長周線跌勢。美國聯準會（Fed）主席鮑爾與財長穆努欽將就新冠肺炎紓困計畫在國會作證，以及甲骨文與TikTok交易的最新進展，將牽動下周美股走勢。

道瓊工業指數18日收盤大跌244.56點或0.9％，以27,657.42作收；標普500指數重挫1.1％，收在3,319.47點；那斯達克指數跌幅亦為1.1％，報10,793.28點。標指於9月2日升抵波段新高後，18日盤中一度跌至9月份新低水準。

道指周線跌幅不到0.1％，標指全周下跌0.7％，那指周線收低0.6％，三大指數連續三周收黑，創下2019年來最長周線跌勢。

蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet等帶動美股走出3月低潮的科技巨擘，18日成為拖累標指與那指大跌的個股。蘋果18日跌幅超過3％，Alphabet重挫2.4％，亞馬遜收低1.8％，微軟下跌1.2％，臉書收黑0.9％。

Intrepid資本管理公司執行長崔維斯（Mark Travis）指出，科技股短期表現失色，但長期依舊優於大盤。科技股可能只是暫時疲軟，許多企業仍舊創造大量現金，而且擁有穩健的資產負債表。

美國多位央行官員下周將發表談話，市場最關注的莫過於鮑爾與穆努欽的三場國會聽證，兩人將於22日至24日分別至眾議院金融服務委員會、眾議院新冠肺炎危機特別委員會，以及參議院銀行委員會作證。

此外，出售TikTok美國業務的最後期限為9月20日，最新進展即將出爐。專家指出，若甲骨文與沃爾瑪能在期限內與白宮達成協議，將能大力提振股市。

美國本周出爐的重要經濟數據包括製造業和服務業採購經理人指數（PMI）耐久財訂單，以及新屋銷售。

(工商 )