美國電腦處理器生產商AMD高級副總裁Forrest Norrod透露，已獲得對中國通訊設備製造龍頭華為供貨的許可證，預計公司業務不會因為美國政府對華為的禁令，而受到重大影響。

這是美國政府對華為禁令在9月15日正式生效後，第一家公開表示獲得向華為供貨許可證的廠商。華為有多款電腦產品採用AMD銳龍系列CPU。

綜合外媒19日報導，Forrest Norrod在一場技術大會上強調，AMD會百分百致力遵守美國法律，並已採取適當措施，確保公司管理好實體名單，以及與客戶或潛在客戶的關係。

但有分析人士指出，因為CPU只是電腦的核心部件之一，顯示螢幕、內存、存儲等重要零組件缺一不可。目前三星Display、LG Display等顯示面板廠商，美光、SK海力士、Kioxia等存儲晶片廠商，以及COMS圖像傳感器廠商索尼都已斷供華為，如果這些重要的零組件的供應商無法恢復對華為供貨的話，華為電腦的出貨仍將受到很大影響。

報導稱，當前英特爾、美光、三星、SK海力士、台積電、聯發科、中芯國際等多家廠商稍早前均表示，已向美國商務部申請向華為繼續供貨的許可證。

(工商 )