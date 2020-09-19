2020全新熟成舞台劇《明星養老院》，由郎祖筠、楊烈、黃嘉千、方文琳、范瑞君、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠和人氣網紅Alizabeth娘娘等演出，由金牌製作人王偉忠監製，日前舉行卡司發布會，談起劇本創作概念，源自熟年省思「人如何學習老」、「如何懂得與自己相處、活得精彩？」對於曾經引領風騷的明星來說，「比變老更殘酷的則是被遺忘。」

方文琳首次演出舞台劇，她坦言過去不敢答應，這回鼓起勇氣挑戰，最擔心會忘詞，甚至自爆有次在辦公室看到王偉忠，竟然看著人卻叫不出名字。黃嘉千劇中飾演資深玉女紅星，年老後則患阿茲海默症，面對「老」這個課題，她坦言自己還在學習中，認為內心保持健康、年輕更來得重要。

陳漢典劇中飾演建設公司研究員，為了解熟齡客群來到明星養老院。他回想上次演出舞台劇已是10年前，這回接演要好好跟前輩練功，熱愛表演的他，自虧上台就像瘋子，記者會上還趁機唱起楊烈的成名曲〈如果能夠〉，洪都拉斯直說「主唱在現場，你怎麼敢」，楊烈也虧陳漢典「你剛剛說我們這群老人」，陳漢典急說「致敬一下，真的很興奮，從小聽這些歌長大」，互動相當逗趣。《明星養老院》12月4日至6日在高雄文化中心至德堂首演。

舞台劇《明星養老院》18日舉行卡司發布會。（金星文創提供）

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