市議員李中與受贈戶交流噓寒問暖、深入瞭解他們的狀況。（市議員李中服務處提供／陳世宗台中傳真）

中秋佳節到來，為讓弱勢家庭也能有過節的氣氛，市議員李中號召吳六合建築師等企業家共同集資，19日在北區莒光新城舉行致贈典禮，社會局陳仲良副局長及陳文政議員、樂英里劉玉琦里長等人到場共襄盛舉，典禮結束後由台中行善團將時計菓中秋禮盒親自贈送到中、西、東、南、北區15個里的獨居老人及中低收入戶家中，並代表捐贈者跟關懷戶說聲中秋節快樂。

李中指出，行善團柯朝枝理事長、張茗富團長日前告訴他希望在中秋節前夕送月餅到給弱勢家庭，他隨即致電吳六合建築師、櫻花建設陳世英總經理、萬群廣告謝坤成總經理、里歐實業謝麟兒總經理、誠詣開發朱昌碩副總、台中市鐘錶眼鏡職業公會與國際獅子會300-C1區北台中獅子會羅永忠會長集資共襄盛舉，這些企業家也秉持取之於社會、用之於社會的理念立即首肯。

李中表示，過往都是採取定點發放，讓受贈戶自行前來領取，但張茗富團長認為這樣的作法比較沒有人情味；今年他特別與三商美邦人壽15930通訊處經理謝孟宏商議，由業務經理盧松霆率領15位同仁一起加入行善團的月餅志工發送小隊，親自將月餅禮盒逐一送到位於中、西、東、南、北區15個里的獨居老人及中低收入戶家中，並與受贈戶交流噓寒問暖、深入瞭解他們的狀況。

柯朝枝強調，台中知名點心名店「橫濱洋菓子」的店長也是行善團成員，他聽聞此活動後，特別不計成本從埔里採購在地果農所種植的百香果，做成美味可口的時計菓中秋禮盒，一起貢獻心力；他感謝社會局及蔡翠碧、林志隆、程孝忠、施文仁、馬國樑、林幸杰…等多位里長的協助，讓這些需要受幫助的家庭能夠感受到社會的溫暖。

(中時 )