針對有媒體報導，前監獄管理員爆料，指無黨籍立委傅崐萁因案入監服刑，大享特權，此事引發各界關注，花蓮監獄今受訪澄清絕無爆料所言，晚間傅崐萁國會辦公室則發出新聞稿，純屬烏龍爆料與刻意扭曲抹黑，傅崐萁在監絕無特權可享！

傅崐萁國會辦公室指出，傅委員帶職入監本就存在政治敏感性，各界皆以放大鏡檢視，更有許多有心人士想藉此打擊並政治操作，所以其在監服刑，更為謹慎守規，和一般受刑人並無不同，絕無特權可享，一切皆有相關法令可稽及依循，花蓮監獄亦已逐一說明與澄清，不是爆料人士有所誤解，就是有心人士刻意扭曲與抹黑。

聲明指，近日傅委員在獄中身體微恙，不得已才戒護就醫，引起外界誤會與關注，實非所願。現國家正值多事之秋，內有新冠肺炎防疫及經濟振興問題，外有萊克多巴胺美豬、美牛進口威脅國人健康，至盼社會資源應多加關注國家大事及監督政府，並多方求證與瞭解法令，勿再以烏龍爆料政治操作及抹黑。

花蓮監獄稍早指出，傅崐萁5月 25 日入監以來，2度因左腳閉鎖性骨折、腸胃炎住院，配合院方醫療行為，考量無逃亡、自殘及暴行疑慮，沒有施以腳鐐。傅崐萁帶職入監，基於戒護安全考量，避免不必要衝突，在獄中通行實施必要人員管制。

針對獨厚傅崐萁彈性接見等疑慮，花監指出，除家屬關懷外，確實有不少友人前來關心，只要收容人提出，經典獄長核准皆可辦理，並無獨厚傅崐萁。

(中時 )