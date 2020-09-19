氣象專家彭啟明提醒，今晚到明日天氣變化最大，北部降溫明顯，早晚需注意溫差。(圖擷取自天氣風險 WeatherRisk臉書專頁)

據氣象局臉書專頁「報天氣-中央氣象局」資料顯示，今(19)日愈晚雨勢愈大，且明日有一道鋒面通過，加上東北風增強，北部及東半部有局部短暫陣雨或雷雨。氣象專家彭啟明也提醒，今晚到明日天氣變化最大，北部降溫明顯，早晚需注意溫差。

氣象局今日一度發布16縣市大雨特報，而今天晚上至明(20)日有鋒面通過及東北風增強，北部及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、北部及宜花地區需注意有局部大雨發生的機率，而中南部地區則需注意午後短暫雷陣雨。

氣象達人彭啟明在臉書「天氣風險 WeatherRisk」上指出，一道鋒面入夜逐漸接近，北東部轉為有陣雨，愈晚雨勢愈大。鋒面所帶來的影響在周日最明顯，北東持續有陣雨發生，預估持續到下周一。而到了下周四將有一波鋒面接近，天氣變化大，尤以北部及東半部需特別注意。

至於氣溫方面，彭啟明則說，氣溫有顯著降溫，溫度下滑約3~5度。尤其是周日變化最為明顯。明日北部、東半部高溫30至32度，中南部高溫約34度，中午前後仍較炎熱，各地低溫約在25度左右。

(中時新聞網)