立法院18日開議，行政院長蘇貞昌就美豬美牛問題，接受國民黨立委蔣萬安的質詢。蔣萬安認為政府不應該前後態度不一，蘇貞昌則反嗆蔣萬安有沒有吃過美牛和美豬，有沒有出事？對此，前立委林濁水表示，從蔣萬安的反應來看他太老實了，並指出蔣萬安的老實態度其實有點問題。

林濁水今在臉書上表示，蔣萬安實在是老實人，被問到在美國吃不吃美牛美豬，回答是沒有每天吃，這老實；再被問到出事沒有，急得要命卻答不出來，這又是老實。

林濁水認為，老實就該肯定，但是既然老實，那麼既吃美牛又吃美豬，卻在總質詢逼問為什麼開放美豬，問得那麼咄咄逼人理直氣壯，並放著美牛不問，這種老實的姿態就未免太歪七扭八了。

最後，林濁水也說，「見到這樣的老實姿態，真是嘆息。」

網友們也留言回應，「這一場看似蘇貞昌贏了，其實是蔣萬安贏了」、「誠實是政治人物基本條件，可惜國民自我矛盾太離譜，讓誠實人無所適從。兩黨差不多」、「在美國吃到美豬美牛難免，在台灣為何就要吃毒？」

(中時新聞網)