台南市消防局第二大隊楠西分隊於19日上午至東勢里民活動中心旁公園舉辦「創意防火宣導」活動，與楠西區公所一同向民眾宣導「防災避難」、「防火自救」的重要性。

楠西消防分隊針對「地震保命3步驟」、「住宅用火災警報器」、「注意用電安全慎防電器火災」、「購買認證煙火」、「防止孩童玩火」及「居家瓦斯使用安全」等項目，以輕鬆有趣的方式與現場民眾同樂，藉以宣導防火防災觀念。

有鑒於近日東海大學租屋區發生瓦斯氣爆案釀成慘重災情，楠西消防分隊藉由現場「泡泡奇蹟」項目帶來精彩的魔法泡泡表演秀，告知現場民眾如何善用泡沫水液檢測住家中的瓦斯管線漏氣情形，藉以更換有問題之瓦斯管線，以及遇瓦斯氣體外洩如何安全之開窗通風觀念，預防火災發生。

楠西消防分隊表示，因家用瓦斯(液化石油氣)氣體比重比空氣重，漏氣容易蓄積在距離樓地板高度50公分內，一旦火星等引燃可能發生氣爆，民眾也可自行為了安全，養成定期使用肥皂水檢測家中瓦斯管有無漏氣情形。

消防局第二救災救護大隊大隊長丁春能表示，防火防災的觀念應該植入民眾平常的生活中，從最日常的生活習慣便能養成面對災害並應對的能力。災害的發生往往是平時的疏漏所造成，期待透過各項宣導活動讓民眾牢記各種防災知識，未來能運用所學平安度過災害。

(中時 )