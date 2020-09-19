博士雞排潭子分店傳出頂讓消息，一個禮拜以來有多人洽談，因轉讓價碼談不攏，轉手不太順利。（王文吉攝）

博士雞排被郭台銘一罵成名，目前有台中大雅、潭子及中華路3家分店。（王文吉攝）

鴻海創辦人郭台銘（右）去年造訪博士雞排，他多年前斥責政大博士生宋耿郎（左）「浪費教育資源」，雞排店因此聲名大噪。（王文吉攝）

博士雞排創辦人宋耿郎就讀政大博士班期間，創業賣雞排。（王文吉攝）

鴻海創辦人郭台銘（右）去年造訪博士雞排，他多年前斥責政大博士生宋耿郎（左）「浪費教育資源」，雞排店因此聲名大噪。（王文吉攝）

被郭台銘一罵成名的博士雞排傳出有意頂讓分店，創辦人宋耿郎坦言面臨人力短缺困境，自己「老闆兼撞鐘」，快累癱了！幾經考量後決定轉讓潭子分店經營權，一個禮拜以來有多人洽談，但因轉讓價碼談不攏，最後都宣告破局，目前考慮以店休方式紓解人力吃緊問題。

博士雞排目前有大雅、潭子及中華路3家直營分店，旗下員工有9人。宋耿郎說，至少要11人比較好排班，但長達半年多無法補滿，人員青黃不接，我快操死了！宋說，自己常常要東奔西跑替班，下午顧潭子，晚上跑中華路夜市，分身乏術，心力交瘁，才決定頂讓轉手。

宋耿郎說，面試時很多人都信誓旦旦，覺得自己可以勝任，半年來錄取不少人，但往往不是報到當天臨時告知「不來了」，就是新人到職做了1天，隔天就告知沒辦法做，甚至突然人間蒸發，平均10人有7、8人是這種的。

宋強調，雞排店工作環境等於是整天待在廚房，沒有客人上門，員工可以稍微休息喘口氣，但很多人還是覺得自己在上班；我們這種型態並非工廠生產線，休息時間才放風，很多人不喜歡休息時間不固定，吃不了苦吧！

博士雞排潭子店頂讓消息一出，許多人去電詢問，宋表示，頂讓等於標售，價錢要談得好，「賺錢的店有可能賠錢賣掉嗎？」有位陳先生分析說，除非沒賺錢，認賠殺出，否則會賠很多，對方評估價格在80至150萬元之間，但這種價格，有錢人沒興趣，沒錢的又出不起。

宋表示，陳先生指點說「你就少賺一點就好了，不要這麼辛苦」，因此可能會擇1天淡日店休，有多出來的人力可以調度，且戰且走，撐一陣子看看，未來有人出理想價格，也不排除忍痛頂讓；強調博士雞排若沒營業，不是生意不好、做不下去，是因為人手不足。

(中時 )