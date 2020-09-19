花蓮女足在高雄國家體育場舉起本屆木蘭聯賽冠軍盃，也抱走新台幣50萬元獎金。（中華足協提供）

木蘭女足聯賽今天在高雄國家體育場結束例行賽，台中藍鯨雖然4連霸夢碎，不過當家射手包欣玄對新北航源上演「大四喜」，以21顆進球力壓19球的花蓮前鋒吳詩萍，穿上金靴，也改寫木蘭聯賽單季最多進球紀錄。

木蘭聯賽單季進球紀錄原為藍鯨李綉琴的19球，今天賽前包欣玄與吳詩萍以17球並居領先。結果包欣玄開賽5分鐘就造成新北航源禁區內犯規，並親自操刀中的，先馳得點也逼近聯盟紀錄。

航源隨後靠劉憶芳破門，上半場與藍鯨戰成1平。但包欣玄在第62、64分鐘連下兩城，上演「帽子戲法」也改寫紀錄。第85分鐘阿包攻入個人第4球，不僅帶領藍鯨以6比2勝出，也把爭金靴的壓力丟給稍後出賽的吳詩萍。

花蓮稍後對陣桃園國際，吳詩萍不甘示弱，先在上半場補時破門，第56分鐘再下1城，可惜稍後一次單刀機會沒把握住，沒能上演個人本季第4次帽子戲法，也以兩球之差讓出金靴。不過花蓮以3比3戰平國際，仍以12勝3和的不敗戰績贏得隊史第4冠，由隊長王湘惠舉起冠軍獎盃，也獲得新台幣50萬獎金。

(中時 )