衛福部長陳時中日前受訪時稱，吃豬睪丸體力會變好、變聰明，被台北市長柯文哲認為失言。而行政院昨將12頁美豬美牛報告書送交立院，引起國民黨立委鄭麗文不滿批評，卻將「12頁報告，要國人吞瘦肉精」誤植成「要國人吞精」，讓不少網友譁然，紛紛到其貼文「朝聖」。

行政院長蘇貞昌18日赴立法院進行「開放瘦肉精美豬及美牛」專案報告，多次提及馬政府開放美牛進口都沒事，馬政府似成為抵擋藍委監督的護身符。

鄭麗文當天則在臉書以6點痛批，包括「國人飲食習慣不同」、「價格優勢不會提升市占率？」、「RCEP、CPTPP，都比對美貿易重要」、「民進黨說謊」、「反面列舉國家數目，根本混淆視聽」、「ppm、ppb騙國人」

鄭麗文強調，民進黨做這些事完全違反程序正義，用「行政命令」繞過國會、躲避民意，政院在這次報告中根本把立委當笨蛋，甚至在當天早上才將資料送到各委員辦公室，敷衍了事、避重就輕。「騙騙騙，人民、立委，連神明都敢騙的蘇院長，國民黨堅決反對用這種犧牲來搞好台美關係」。

但卻有眼尖網友發現，鄭麗文該篇貼文開頭卻將「吞瘦肉精」誤寫成「要國人吞精」，雖然發現後已更正。但卻吸引眾多網友留下一千多則留言，「委員很懂，臉書上已編輯的才是精華」、「來朝聖了，吞什麼？」、「敷臉美容可能可以」。

鄭麗文臉書貼文。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)