熊熊被發現悄悄將自己穿著黃色上衣的練舞影片設為不公開。(取自熊熊YouTube)

G奶女星熊熊（卓毓彤）人美個性好，早前更一度傳出好事近，隨時有望嫁給開著「0857特斯拉」的小開男友鄭旭哲。未料日前她卻衰捲性愛片外流疑雲，還爆出與男友不久前已分手，對此熊熊本人雖未回應，卻也被網友發現她最新動態，當中暗藏玄機。

熊熊衰捲3分16秒性愛片外洩疑雲，本人至今未有回應，但其臉書、YouTube頻道都被網友留言灌爆，令粉絲相當心疼，怒嗆：「適可而止吧！不要把人逼到絕境，這麼想當兇手？這樣並沒有比較厲害。」

繼把IG留言關閉後，又有網友發現熊熊還悄悄將一部上月29號上傳的YouTube影片設為不公開，此則影片內容為她與好友邱慧雯赴中和練舞過程，巧合的是，熊熊練舞時所穿的黃色上衣，竟撞衫性愛片女主角。

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