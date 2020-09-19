美國科技類股近來面臨沈重賣壓，蘋果更是慘遭血洗，在短短12個交易日股價由波段高點狂瀉逾兩成，意味著跌進熊市，市值蒸發5,320億美元。

18日美股開盤蘋果股價便一路下挫，午盤過後雖有反彈跡象，但仍無力回天，終場重挫3.2％，以106.84美元作收。

蘋果股價較9月2日的盤中新高紀錄137.98美元暴跌22.6％，市值蒸發5,320億美元。蘋果在8月底進行股票分割前，股價漲勢銳不可擋，但9月迄今蘋果股價重挫17.2％。

蘋果的市值在8月20日突破2兆美元大關，成為美國首家市值2兆美元的企業，經歷這一波大跌後，蘋果的市值降至1.85兆美元。

蘋果在15日發表多項軟硬體新品，包括Apple Watch Series 6、iPad Air、健身課程服務Fitness+，以及名為Apple One的付費訂閱服務組合，不過該公司並未推出最新一代iPhone。

市場對發表會失望是蘋果股價急跌的原因之一。Bernstein Research資深研究分析師薩科納奇（Toni Sacconaghi）表示，蘋果本次新品發表會「相對平淡無奇」。

儘管如此，長期追蹤蘋果的知名分析師蒙斯特（Gene Munster）表示，蘋果這次發表會的重點是「熟練的讓消費者買更多更昂貴的產品」，蘋果擁有絕佳的產品，越有價值的產品越貴，消費者會權衡這一點。

蘋果這波跌勢適逢投資人大舉出脫科技類股，科技股雲集的那斯達克指數較波段高點下跌10％，代表進入修正。部分投資人認為，科技股近來重挫反映估值過高，估值在短時間內急速躥揚。

蘋果的股票分割計畫激勵市場情緒，帶動股價節節走高，單單8月股價便躥揚21.4％。然而華爾街對這個現象感到困惑，因為股票分割既不影響公司基本面，也不會增加現有股權的內在價值。

(工商 )