新北市南山中學19日為響應世界環境清潔日，再次與校園鄰近社區進行清掃活動。（南山中學提供）

新北市南山中學19日為響應世界環境清潔日，再次與校園鄰近社區進行清掃活動。（南山中學提供）

新北市南山中學19日為響應世界環境清潔日，再次與校園鄰近社區進行清掃活動。（南山中學提供）

新北市南山中學19日為響應世界環境清潔日，再次與校園鄰近社區的瓦磘里、枋寮里、福和里、廟美里四個里里民共同進行社區騎樓、街道、公園清理等清掃活動，為社區環境清潔盡份心力。

今年因新冠肺炎疫情衝擊，人與人及人與環境都出現距離，學校希望透過行動參與，讓學生做好防護從校園走入社區，藉由環境打掃瞭解周遭現況，也能體驗「放下身段」、「感恩惜福」進而「敦親睦鄰」，珍視我們周遭的人、事、物。

這次活動南山中學超過500師生參與，瓦磘里長林綺芳及福和里長簡健翔親自陪同里民參與，聲勢浩大，充分展現社區的融合。

國中生張祐睿表示，社區在鄰里維護下都還蠻乾淨的，出現較多的是菸蒂及塑膠類垃圾，特別的是也有用過的口罩，期望大家少抽菸、降低塑膠袋使用量及用過的口罩不要隨手丟。

吳安琪同學表示，與社區阿公阿嬤一起打掃，同學都不敢不認真，而且感受到社區的環境真的需要靠大家共同維護。

南山中學校長蔡銘城表示，去年學校第一次參加了世界環境清潔日活動，除了讓孩子重視環境清潔及體驗服務學習外，也希望藉此讓學生認識社區，激發關懷鄉里情懷，所以今年再次辦理，看到學生熱情參與及鄰里支持，十分感動也感謝。

(中時 )