中和區公所與新北市灘音吟社19日上午於中和市民活動中心共同辦理第3屆「全國漢語古典詩詞吟唱比賽」。（中和區公所提供）

中和區公所與新北市灘音吟社19日上午於中和市民活動中心共同辦理第3屆「全國漢語古典詩詞吟唱比賽」。（中和區公所提供）

為推動藝文傳承，體驗分享詩詞吟唱之美，中和區公所與新北市灘音吟社19日上午於中和市民活動中心共同辦理第3屆「全國漢語古典詩詞吟唱比賽」，以吟唱的方式詮釋古典詩詞，參賽者分別來自全國各地、年齡從5歲(吳宥儒小朋友)到85歲近百位大、小朋友共襄盛舉。

活動現場除了中和區長賴俊達及執行長洪世謀外，立法院長游錫堃、立法委員江永昌、新北市議員陳錦錠、張維倩、張志豪、金瑞龍、邱烽堯及游輝宂等多位民意代表共襄盛舉，游錫堃院長並當場吟唱蘇軾的「念奴嬌.赤壁懷古」獲得現場熱烈掌聲。新北市灘音吟社也特別回贈一幅北宋大文豪蘇軾的前、後赤壁賦感謝游院長對傳承中國文化詩詞藝術的大力支持。

中和區長賴俊達表示，國學、詩詞熱近年因為流行音樂帶動再度成為新興的社會浪潮，本活動前年首次舉辦即獲得廣大迴響，去年再度熱鬧辦理，今年為第三屆由本區舉辦，特別擴大辦理。活動當日除了由去年冠軍現場示範表演外，更透過吟唱生活中為人所熟悉的古典詩詞，讓喜愛漢文化詩詞的民眾，藉由吟唱交流體驗文學與音樂、經典與時尚相結合的藝術，讓市民朋友對詩詞吟唱產生共鳴，拉近古詩詞、傳統音樂與大眾的距離，不僅展現中和區藝術文化新風格，更具有文化傳承意義。

第3屆全國漢語古典詩詞吟唱比賽，近百位參賽者依序吟唱古典詩詞,經由多位評審一天仔細聆聽評審，本屆第一名由編號27號吳金鳯女士拔得頭籌，吟唱曲目王維的『陽關三疊』，第二名為吳廷財、第三名為張素娥等三位獲獎。新北市灘音吟社執行長洪世謀進一步表示，以台、客語吟誦唐詩不僅能保留唐宋中古音的元素，更是臺灣獨特之漢文化，讓大家能體會漢語詩詞文化之美，並達到區公所持續推展藝術文化之目的，明年度也希望更多愛好古典詩詞的朋友們踴躍報名參加,使文化中和在全國再次發光發熱。

(中時 )