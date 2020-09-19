高雄市長陳其邁今天現身木蘭女足聯賽現場，果然給地主高雄陽信戰力加持！勝場尚未開胡的陽信趕在例行賽最後1輪對台北熊讚之役，由丁家英於第81分鐘單刀赴會進射破門，以1比0拿下本季首勝，免於全季零勝作收的結果。

陽信前14輪戰績2和12負，今天再不贏球，就要成為繼2017年新北航源、2018年新北國際之後，木蘭聯賽史上第3支全季0勝的隊伍，也會創下隊史單季最低積分紀錄。

不過賽前陳其邁現身高雄國家體育場，替陽信女將打氣，他也是木蘭聯賽開踢7年以來，首位現場觀戰的高雄市長，以及本季第3位親臨坐鎮的縣市長（前兩人為花蓮縣長徐榛蔚、桃園市長鄭文燦），加上身兼領隊的立委劉世芳也到現場加油，終於讓陽信踢出了主場優勢。

高雄市長陳其邁（右）到高雄國家體育場替陽信女足打氣，就嘗到首勝滋味。（中華足協提供）

陽信前14輪失37球為6隊最多，前兩場對熊讚也都吞敗，此役將士用命且有日本好手若林美里坐鎮中場，前80分鐘與熊讚0比0僵持不下。第81分鐘，陽信後衛林瓊鶯大腳開出後場自由球，吳愷晴後頂妙傳，助攻丁家英單刀赴會突入禁區右側起右腳破門，讓陽信以1比0贏得這場雙「熊」對決（陽信吉祥物也是熊）。

陽信於聯賽第3循環大肆補強，總算換來勝利果實，儘管最終仍以墊底作收，不過接下來在10月24日的木蘭聯賽盃首輪再戰熊讚，今天這場勝利對信心加分不少，美籍外援西耶娜也將跨刀助陣。

聯賽盃首輪另一對戰組合為第4名桃園國際vs.第5名新北航源，勝隊遭遇直進4強的花蓮、台中藍鯨，採單淘汰賽制決定聯賽盃后冠誰屬。

(中時 )